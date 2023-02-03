Минюст внес блогера Соболева в список иноагентов

Министерство юстиции РФ дополнило список иноагентов. Информация появилась на сайте ведомства.

«3 февраля 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены П.В. Мезерин, Н.Ю. Соболев, А.Ю. Макашенец, Е.А. Дудко и Е.В. Прокашева», – сказано в заявлении.

Отмечается, что блогер Николай Соболев высказывался против россиян и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны (Украины) и распространял материалы, созданные иностранными агентами.

В качестве причины внесения ведущего YouTube-канала «Популярная политика» Александра Макашенца указано, что он высказывался против спецоперации, распространял материалы, созданные иностранными агентами, негативную информацию о деятельности Минобороны РФ, продвигал санкционные списки в отношении россиян.

Кроме того, в перечень вошли координатор движения «Свободная Ингрия» Павел Мезерин (организовывал и участвовал в иностранных публичных мероприятиях, участвовал в качестве эксперта и респондента на инфоплощадках, предоставляемых иностранными структурами) и авторы Елена Прокашева и Екатерина Дудко (пропагандировали ЛГБТ-отношения и распространяли материалы иноагентов).