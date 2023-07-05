Минюст включил Всемирный фонд природы в реестр нежелательных организаций

Швейцарский Всемирный фонд природы* (World Wide Fund for Nature) включен в перечень организаций, деятельность которых нежелательна в России. Информация появилась на сайте Минюста.

«Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»», - отмечается в сообщении.

Основанием для включения послужило решение первого заместителя генпрокурора России.

Напомним, что ранее в перечень нежелательных организаций попал Greenpeace.

*Всемирный фонд дикой природы включен в реестр иностранных агентов с 10 марта 2023 года