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Минюст включил Всемирный фонд природы в реестр нежелательных организаций
Швейцарский Всемирный фонд природы* (World Wide Fund for Nature) включен в перечень организаций, деятельность которых нежелательна в России. Информация появилась на сайте Минюста.
«Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»», - отмечается в сообщении.
Основанием для включения послужило решение первого заместителя генпрокурора России.
Напомним, что ранее в перечень нежелательных организаций попал Greenpeace.
*Всемирный фонд дикой природы включен в реестр иностранных агентов с 10 марта 2023 года
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