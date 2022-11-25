Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов «Город без преград»

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью «Город без преград». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», – отмечают в министерстве.

Общество было учреждено физлицом, ранее включенным в соответствующий перечень, социологом Искандером Ясавеевым.

Ранее сообщалось, что Минюст включил в реестр иноагентов журналистку Ирину Шихман и Noize MC.