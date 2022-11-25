news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
25 ноября 2022  18:57

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов «Город без преград»

news_top_970_100

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью «Город без преград». Об этом сообщается на сайте ведомства. 

«Речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», – отмечают в министерстве.

Общество было учреждено физлицом, ранее включенным в соответствующий перечень, социологом Искандером Ясавеевым.

Ранее сообщалось, что Минюст включил в реестр иноагентов журналистку Ирину Шихман и Noize MC.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100