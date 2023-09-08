Минюст включил в реестр иноагентов солиста «Порнофильмов» Котлярова*

Музыкант Владимир Котляров* - солист рок-группы «Порнофильмы» - включен в реестр иностранных агентов. Информация появилась на сайте Минюста России.

Помимо него, в список включены еще пять человек: политик Наталья Пелевина*, социолог Николай Митрохин*, режиссер Мумин Шакиров*, журналист Андрей Мальгин* и муниципальный депутат из Тульской области Ольга Подольская*.

Котляров внесен в реестр за открытую поддержку Украины, создание материалов и сообщений иноагентов, формирование антироссийских взглядов и негативные высказывания в адрес россиян. Кроме того, он поддерживал лиц, осуществляющих террористическую деятельность на территории РФ, и распространял недостоверные сведения о решениях органов публичной власти РФ и их политике.

*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.