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Минюст включил в реестр иноагентов солиста «Порнофильмов» Котлярова*
Музыкант Владимир Котляров* - солист рок-группы «Порнофильмы» - включен в реестр иностранных агентов. Информация появилась на сайте Минюста России.
Помимо него, в список включены еще пять человек: политик Наталья Пелевина*, социолог Николай Митрохин*, режиссер Мумин Шакиров*, журналист Андрей Мальгин* и муниципальный депутат из Тульской области Ольга Подольская*.
Котляров внесен в реестр за открытую поддержку Украины, создание материалов и сообщений иноагентов, формирование антироссийских взглядов и негативные высказывания в адрес россиян. Кроме того, он поддерживал лиц, осуществляющих террористическую деятельность на территории РФ, и распространял недостоверные сведения о решениях органов публичной власти РФ и их политике.
*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.
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