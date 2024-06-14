Минюст включил в реестр иноагентов комика Поперечного* и журналиста Кучера*

Здание Министерства юстиции РФ

Фото: пресс-служба Минюста РФ

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов еще пятерых человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О комике и видеоблогере Даниле Поперечном* сказано, что он выступал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. Кроме того, утверждается, что комик высказывался «против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации» и Вооруженных сил РФ.

В свою очередь о телеведущем, журналисте и публицисте Станиславе Кучере* сказано, что он выступал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, высказывался против спецоперации. Утверждается также, что журналист распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и их политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.

Помимо Поперченого* и Кучера*, находящихся за границей, в реестр иноагентов включены проживающие в России политтехнолог Алексей Комелев*, политик Игорь Артемьев* и религиозный деятель Альберт Раткин*.

* Признан физическим лицом — иностранным агентом.