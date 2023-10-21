Минюст включил в реестр иноагентов бывшего главу МИД России Георгия Кунадзе

Министерство юстиции России внесло бывшего главу МИД РФ, главного научного сотрудника ИМЭМО РАН Георгия Кунадзе в реестр иноагентов. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«Кунадзе распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных сил РФ», — поясняется в публикации.

Также указано, экс-министр систематически становился респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

Кроме того, список Минюста пополнили политолог Михаил Савва и главред ранее внесенного в реестр иноагентов издания «Довод» Илья Косыгин.