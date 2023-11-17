Минюст включил в реестр иноагентов актрису Яну Троянову* и The Moscow Times**

В реестр иноагентов Минюста России включены пять физлиц, в том числе актриса Яна Троянова*, а также три организации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном ведомством.

Троянова* признана иноагентом за распространение ложных сведений о решениях органов публичной власти России, выступления против специальной военной операции и действия, целью которых было формирование негативного образа России и ВС РФ. Выступала в качестве респондента информплощадок, предоставляемых иностранными средствами массовой информации и иноагентами. Проживает за пределами Российской Федерации.

Помимо нее, в списке оказались журналист Илья Бер*, политолог Александр Морозов*, основатель проекта «Ночлежка» Григорий Свердин*.

«Также на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента, в реестр включен М.И. Никандров*», — отмечается в сообщении.

Организацией-иноагентом признано интернет издание The Moscow Times**, распространявшее недостоверную инфомацию о решениях органов публичной власти, материалы и сообщения иноагентов. Кроме того, изданием руководят иностранные лица и структуры.

Также в списке — Иностранная организация Hidemy.network Ltd**, которая реализует VPN-сервис HideMy.name и ООО «Команда против пыток»**, учрежденное иноагентом.

«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр за распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или) участие в создании таких сообщений и материалов, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — уточнили в министерстве относительно последней из организаций.

* Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.

** Был(а) внесен(а) в реестр организаций — иностранных агентов.