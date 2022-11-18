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Политика
18 ноября 2022  22:21

Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман и Noize MC

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Министерство юстиции России внесле в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, журналистку Ирину Шихман и музыканта Noize MC. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в перечень включены основатель «Диссернета» Андрей Заякин, политик Вячеслав Мальцев, блогер Михаил Светов, журналист Руслан Карпук, а также Олимпиада Усанова. В графе об обосновании включения их в список написано «осуществление политической деятельности», иностранным источником финансирования указана Украина.

В реестр СМИ-иноагентов были внесены журналисты Ирек Биккинин (главред «Татарской газеты») и Дмитрий Колезев (главред Republic). 

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