Минюст включил издание «Bild на русском»* в реестр иноагентов

Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов, включив в него русскоязычную версию немецкого издания «Bild»* и физическое лицо И.А. Матвеева**, сообщает РИА Новости.

По информации Минюста, «Bild на русском»* обвиняется в распространении недостоверной информации о действиях российских властей и вооруженных сил, а также в формировании негативного образа российской армии. Ведомство также утверждает, что издание выступало против специальной военной операции на Украине и участвовало в распространении материалов других иностранных агентов.

Что касается И.А. Матвеева**, Минюст заявляет, что он тоже распространял недостоверную информацию, выступал против СВО и участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов. Кроме того, Матвеев** обвиняется в сотрудничестве с организацией, признанной нежелательной в России, и в участии в проекте, включенном в реестр иностранных агентов.

* Издание, признанное иноагентом в России

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента