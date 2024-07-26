Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минюст включил издание «Bild на русском»* в реестр иноагентов
Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов, включив в него русскоязычную версию немецкого издания «Bild»* и физическое лицо И.А. Матвеева**, сообщает РИА Новости.
По информации Минюста, «Bild на русском»* обвиняется в распространении недостоверной информации о действиях российских властей и вооруженных сил, а также в формировании негативного образа российской армии. Ведомство также утверждает, что издание выступало против специальной военной операции на Украине и участвовало в распространении материалов других иностранных агентов.
Что касается И.А. Матвеева**, Минюст заявляет, что он тоже распространял недостоверную информацию, выступал против СВО и участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов. Кроме того, Матвеев** обвиняется в сотрудничестве с организацией, признанной нежелательной в России, и в участии в проекте, включенном в реестр иностранных агентов.
* Издание, признанное иноагентом в России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников