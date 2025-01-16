Минюст: В Татарстане ежегодно принимается около 2,5 тыс. решений сходов граждан

В Татарстане ежегодно принимается около 2,5 тыс. решений сходов граждан. Значительная их часть касается самообложения граждан и внесения изменений в местные нормативные акты. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов.

«Минюст ведет регистр муниципальных актов. Главы муниципальных образований обязаны направлять любой акт, принятый на сходах, для включения в регистр. В прошлом году поступило 35 тыс. актов для включения в регистр. В ходе проверки обнаружили только 450 актов, которые не были направлены. И они предыдущих лет», – рассказал он.

Ибятов добавил, что в основном граждане обращаются в министерство по вопросам оказания правовой и юридической помощи, защите своих прав в судах. «Более 70 тыс. обращений поступило в прошлом году», – отметил он.

В Татарстане ежегодно в ноябре – феврале проводятся сходы граждан. На них жители вместе с представителями власти обсуждают актуальные вопросы.