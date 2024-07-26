Минюст Татарстана привлек робота к включению муниципальных актов в регистр

Министерство юстиции Татарстана активно применяет цифровые технологии при ведении регистра нормативных правовых актов. В процессе включения в него актов применяется робот RPA, рассказали в министерстве.

На рабочем заседании в ведомстве заместитель министра Мухаррям Ибятов напомнил, что с 2020 года регистр интегрирован с официальным порталом правовой информации РТ. Робот выгружает документы с портала и автоматически отправляет их на вторую платформу. Работа ведется в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан».

По данным за январь-июнь 2024 года, выгрузка 71% муниципальных актов происходила с применением цифровых технологий. За шесть месяцев робот самостоятельно обработал свыше 12 тысяч актов. Планируется, что в текущем году его функционал будет усовершенствован в части систематизации муниципальных нормативных правовых актов.

«Сведения из муниципального регистра доступны всем гражданам, организациям и органам публичной власти. Автоматизация процессов — один из ключевых инструментов наполнения регистра достоверной и актуальной информацией. Такая работа ведётся при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова», — отметил Мухаррям Ибятов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.