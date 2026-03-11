Минюст Татарстана представил проект обновления закона о местном самоуправлении

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

На заседании президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин представил доклад о подготовке проекта закона о местном самоуправлении в республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ разработали специалисты Минюста РТ совместно с Администрацией Раиса РТ, Госсоветом РТ, Кабмином РТ и Советом муниципальных образований. Законопроект должен привести региональное законодательство в соответствие с требованиями Федеральный закон № 33‑ФЗ, сохранив при этом действующую систему местного самоуправления.

Загидуллин сообщил, что после обсуждения нескольких вариантов было решено не писать новый закон, а внести точечные изменения в действующий. По его словам, такой подход позволит сохранить преемственность и избежать ситуации, когда отдельные вопросы окажутся вне правового регулирования, а также сохранить двухуровневую модель местного самоуправления.

Среди предлагаемых изменений – единый пятилетний срок полномочий депутатов муниципальных образований, установление минимальной численности представительных органов и возможность для муниципалитетов самостоятельно определять порядок дистанционного участия депутатов в заседаниях.

Отдельный блок законопроекта посвящен статусу глав муниципальных образований. Министр отметил, что одним из ключевых положений станет совмещение главами городских округов и муниципальных районов государственной и муниципальной должностей. Документ также предусматривает процедуру отрешения главы от должности по инициативе Раиса Республики Татарстан и механизм назначения временно исполняющих полномочия.

Загидуллин добавил, что действующий порядок избрания глав муниципальных образований пока сохраняется, однако к 2030 году, согласно федеральному законодательству, необходимо будет определить новый формат.

Серьезные изменения коснутся и распределения полномочий между республиканским и муниципальным уровнями. Министр сообщил, что за органами местного самоуправления планируется закрепить 63 из 65 полномочий, предусмотренных федеральным законом. При их распределении разработчики законопроекта сохранили принцип, который уже используется в действующей редакции республиканского закона о местном самоуправлении.

В завершение Загидуллин сообщил, что законопроект планируется внести в Госсовет республики до 1 июня 2026 года. По его мнению, предлагаемые изменения помогут адаптировать систему местного самоуправления к новым федеральным требованиям и одновременно сохранить особенности республиканской модели.