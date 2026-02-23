news_header_top
Общество 23 февраля 2026 10:22

Минюст Татарстана поздравил жителей с Днем защитника Отечества

Министерство юстиции Татарстана поздравило жителей республики с Днем защитника Отечества.

В ведомстве отметили, что в 2026 году, объявленном в республике Годом воинской и трудовой доблести, праздник приобретает особый смысл, объединяя память о подвиге прошлых поколений с признанием заслуг современных героев.

Особые слова благодарности в поздравлении адресованы ветеранам Великой Отечественной войны. В министерстве подчеркнули, что именно их усилия обеспечили свободу и независимость страны, а их стойкость и мужество навсегда останутся в народной памяти.

В тексте также говорится, что дело поколения победителей продолжают участники специальной военной операции, которые, по оценке ведомства, сегодня отстаивают суверенитет страны.

В Минюсте республики пожелали защитникам Отечества крепкого здоровья, оптимизма, терпения в решении повседневных задач и дальнейших успехов на благо Родины.

#День защитника Отечества #министерство юстиции РТ
