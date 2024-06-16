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Минюст Татарстана: Победитель премии по юриспруденции получит 200 тыс. рублей
Победитель Республиканской премии имени Державина в 2024 году в сфере юриспруденции получит 200 тыс. рублей. В этом году на нее претендуют шесть работ, сообщает пресс-служба Министерства юстиции РТ.
«Разнообразие их тем крайне большое: от вопросов уголовно-правового регулирования робототехники до коррупционных преступлений в агломерациях», – отметили в пресс-службе ведомства.
Голосование за лауреатов проводится тайно. Лицам, удостоившимся премии, вручаются диплом, знак лауреата, удостоверение установленного образца и денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей.
Церемония вручения с участием членов Правительства РТ, депутатов Госсовета РТ состоится 14 июля, в день рождения великого русского поэта и выдающегося государственного деятеля Гавриила Державина.
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