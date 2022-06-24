Минюст Татарстана: Победитель премии Державина получит 200 тысяч рублей

Министерство юстиции Татарстана закончило прием работ претендентов на республиканскую премию имени Державина в сфере юриспруденции. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

В этом году на премию претендуют семь работ, все написаны в области юриспруденции. Несмотря на не такое большое количество работ, разнообразие их тем – крайне большое: от вопросов преступности несовершеннолетних до искусственного интеллекта в уголовном законе и правовой охраны мирового океана.

Рустем Загидуллин напомнил, что победители ежегодной премии имени Державина получают 200 тысяч рублей.