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Ру Тат
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Происшествия
24 июня 2022  14:16
Павел Климчак

Минюст Татарстана: Победитель премии Державина получит 200 тысяч рублей

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Министерство юстиции Татарстана закончило прием работ претендентов на республиканскую премию имени Державина в сфере юриспруденции. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

В этом году на премию претендуют семь работ, все написаны в области юриспруденции. Несмотря на не такое большое количество работ, разнообразие их тем – крайне большое: от вопросов преступности несовершеннолетних до искусственного интеллекта в уголовном законе и правовой охраны мирового океана.

Рустем Загидуллин напомнил, что победители ежегодной премии имени Державина получают 200 тысяч рублей.

#минюст РТ #Державинская премия
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