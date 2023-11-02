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Минюст Татарстана планирует применять в работе искусственный интеллект
Искусственный интеллект при работе с нормативно-правовыми актами планирует использовать Министерство юстиции Татарстана. Разработка системы, которая позволит мониторить и анализировать законодательство, выявлять противоречия и систематизировать нормативные правовые акты с применением технологии искусственного интеллекта, обсуждалась на совещании в профильном ведомстве.
«Технологии искусственного интеллекта позволят, в частности, анализировать нормативные правовые акты и выявлять в них противоречия, готовить проекты актов, а также своевременно сигнализировать о необходимости внесения изменений в них», — пояснил первый заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов.
Платформа будет содержать актуальную информацию обо всех нормативных правовых актах, содержащихся в таких цифровых источниках официального опубликования, как федеральный и республиканский порталы правовой информации, а также регистр муниципальных нормативных правовых актов, сообщает Минюст РТ.
Разработка новой системы ведется Минюстом Татарстана совместно с Минцифры РТ, Центром цифровой трансформации РТ и Центра информационных технологий РТ.
В ведомстве подчеркивают, что обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий и платформ в экономике и социальной сфере, преимущественно на базе отечественных разработок, является приоритетной задачей национального проекта «Цифровая экономика». Нацпроекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.
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