Минюст Татарстана нашел коррупциогенные факторы в 93 проектах нормативных актов

В 2024 году Минюст Татарстана провел антикоррупционную экспертизу 1153 проектов нормативных правовых актов республики и более 11 тысяч документов, разработанных органами местного самоуправления. В процессе в 93 проектах были выявлены и устранены коррупциогенные факторы. О ходе мониторинга программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» сообщает пресс-служба ведомства.

В этом году министерство мониторит исполнение трех государственных программ. Согласно Цифровому модулю управления госпрограммами РТ каждая за полгода была завершена более чем на 50%.

Так, ведомство контролирует ход исполнения программ «Развитие юстиции в Республике Татарстан» и «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан». В рамках первой в регионе ежегодно проводятся капитальные и текущие ремонты в здания судебных участков мировых судей. По данным министра юстиции РТ Рустема Загидуллина, такие объекты расположены в 71 здании. В среднем площадь такого участка составляет 182 квадратных метра.

«Стараемся во всех зданиях организовать надлежащие условия для граждан, посещающих судебные участки, а также для судей и работников их аппаратов. Отдельное внимание уделяем вопросу обеспечения доступности зданий мировых судей для маломобильных групп населения», — подчеркивал глава ведомства.

В рамках программы «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан» организованы программы повышения квалификации. Так, в этом году их прошли 473 служащих: 212 государственных и 261 муниципальный. Обучение в том числе включало антикоррупционные дисциплины.