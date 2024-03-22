Минюст Татарстана напомнил о порядке регистрации НКО

Управление Министерства юстиции РФ по РТ напомнило жителям Татарстана о порядке регистрации некоммерческой организации (НКО).

Так, для госрегистрации НКО заявитель или его представитель представляет документы лично либо по почте по адресу: 420059, г. Казань, ул. Хади Такташа, дом 124, либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.gov.ru).

Подробная информация о порядке представления документов на государственную регистрацию некоммерческих организаций размещена в сети «Интернет» на официальном сайте управления по ссылке.