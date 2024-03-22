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Минюст Татарстана напомнил о порядке регистрации НКО
Управление Министерства юстиции РФ по РТ напомнило жителям Татарстана о порядке регистрации некоммерческой организации (НКО).
Так, для госрегистрации НКО заявитель или его представитель представляет документы лично либо по почте по адресу: 420059, г. Казань, ул. Хади Такташа, дом 124, либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.gov.ru).
Подробная информация о порядке представления документов на государственную регистрацию некоммерческих организаций размещена в сети «Интернет» на официальном сайте управления по ссылке.
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