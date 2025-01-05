Минюст Татарстана напомнил о порядке размещения судебных актов в интернете

Министерство юстиции Татарстана напомнило жителям республики, что в соответствии с законом судебные акты должны размещаться на официальных интернет-ресурсах соответствующих судов. В Татарстане таким ресурсом является Официальный портал мировых судей Республики Татарстан.

Начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей ведомства Аделя Бадреева уточнила, что на Портале размещаются сведения о находящихся в суде делах. Среди них: регистрационные номера дел, их наименования или предмет спора, информация об участниках судебного процесса, информация о прохождении дел в суде, а также сведения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения дел.

«Исключения составляют судебные акты, которые содержат сведения, затрагивающие безопасность государства, семейно-правовые отношения, права несовершеннолетних и решения, которые касаются госпитализации», – объяснила Аделя Бадреева.

Во всех остальных случаях информация о судебных делах, размещенная на Портале мировых судей Республики Татарстан, хранится в электронном архиве Портала и не подлежит удалению.