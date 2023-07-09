Минюст Татарстана напомнил о бесплатной юридической помощи участникам СВО

Участники спецоперации из Татарстана могут получить бесплатную юридическую помощь от специалистов Госюрбюро РТ. Обратиться за консультацией могут мобилизованные, контрактники, добровольцы и члены их семей, уточняет Министерство юстиции республики.

По данным ведомства, бесплатными услугами юристов уже воспользовалось свыше 60 человек. Чаще всего их интересовали вопросы, связанные с военно-врачебной комиссией, санаторно-курортным лечением, страховыми выплатами, и приостановка исполнительных производств.

Получить ответ специалиста или записаться на прием можно по номеру горячей линии 222-60-60. Прием граждан ведется ежедневно в здании министерства.

«Одна из задач юридического сообщества — оказание помощи в решении общегосударственных задач. С момента начала мобилизации появилась необходимость в разъяснении прав и обязанностей мобилизованных, контрактников, добровольцев и членов их семей. Им сейчас особенно важна поддержка, в том числе и правовая», — объяснил глава Минюста Татарстана Рустем Загидуллин.

Госюрбюро Татарстана активно сотрудничает с филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Татарстан. Указ о создании таких фондов по всей стране, напомнил, подписал Президент России Владимир Путин.

В рамках этого сотрудничества уже прошло пять приемов по вопросам предоставления мер государственной поддержки участникам СВО и членам их семей.

Для помощи участникам спецоперации юристы также отправляются в районы республики — с начала года совершено 19 выездных приемов. Госюрбюро Татарстана планирует продолжать такие выезды, рассказал руководитель организации Марс Фаткуллин.