Минюст США ищет специалистов для расследований обхода антироссийских санкций

Минюст США намерен расширить штат сотрудников, которые занимаются проблемой обхода антироссийских санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как рассказал изданию помощник министра юстиции США по нацбезопасности Мэтт Олсен, для подразделения будут набраны 25 специалистов. Расширение штата, уверен он, поможет «не допустить оказания России помощи в обходе санкционного режима частными компаниями и другими третьими сторонами». При этом не уточняется, сколько сотрудников уже работает в данном направлении.

Олсен объяснил, что новички «будут работать с корпорациями в расследовании попыток обхода санкций и мер экспортного контроля», а также «выдвигать уголовные обвинения против компаний, уличенных в нарушении» рестрикций.

Напомним, что США и их западные союзники начали ужесточать санкции против России после начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года. К настоящему времени только Евросоюз ввел против Москвы 10 пакетов санкций.