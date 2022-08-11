Минюст Татарстана запустил робота для ведения регистра муниципальных правовых актов

Сотрудники Минюста Татарстана совместно со специалистами Минцифры РТ разработали и внедрили виртуального помощника – робота RPA, который автоматически загружает в регистр муниципальные правовые акты. Об этом сообщил замминистра юстиции РТ Мухаррям Ибятов на заседание коллегии ведомства.

Замминистра обратил внимание на ошибки, допускаемые органами местного самоуправления при публикации актов. «Необходимо подходить к данному вопросу с особой точностью и корректно указывать нормативность, реквизиты акта, сведения в карточке документа. Устранение подобных ошибок позволит роботу выгружать и включать акты в регистр без вмешательства человека в процесс работы», – отметил в своем выступлении докладчик.

Как было отмечено на коллегии, за шесть месяцев текущего года в регистр включено свыше 17,3 тыс. актов.