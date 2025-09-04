Минюст РТ: За 25 лет мировые судьи Татарстана рассмотрели более 10 млн дел

За 25 лет мировыми судьями Татарстана рассмотрено более 10 млн дел. Только в прошлом году они рассмотрели свыше 870 тыс. дел. Об этом сообщил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин на круглом столе, посвященном 25-летию образования мировой юстиции РТ.

«Сегодня 190 мировых судьей республики демонстрируют высочайший профессионализм и ответственность, успешно справляются с колоссальной нагрузкой. 190 судебных участков размещаются в 71 здании. На один судебный участок приходится больше 180 кв. метров. По этому показателю Татарстан занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского федерального округа», – рассказал он.

По словам Загидуллина, систематизации работы по обеспечению деятельности мировых судей способствовала принятая по решению руководства республики госпрограмма развития юстиции. С начала ее реализации в 2014 году капитально отремонтированы помещения 103 судебных участков, текущим ремонтом охвачено 56 помещений.

«Одним из ключевых проектов в сфере цифровизации стала возможность подачи документов мировым судьям в электронном виде. Если в 2023 году в электронном виде подано 90 тыс. документов, то в 2024-м – около 142 [тыс.]», – отметил он.

Министр юстиции добавил, что при отправлении правосудия мировые судьи взаимодействуют с другими государственными органами. В этом году выстроено межведомственное электронное взаимодействие с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерством внутренних дел. Объем цифрового документооборота составит около 50 тыс. документов, уточнил он.

«В прошлом году в электронном виде было передано более 177 тыс. исполнительных документов. Это на 83% больше, чем годом ранее», – подчеркнул глава Минюста.

Он заметил, что еще в 2015 году обеспеченность компьютерной техникой мировых судей и работников их аппарата достигла 100%. Завершено внедрение IP-телефонии, на всех судебных участках установлены веб-камеры для рассмотрения дел по видеоконференцсвязи. А с сентября 2019 года на участках внедрена система аудиопротоколирования судебных заседаний, ежегодно записывается более 25 тыс. дел.

«Работа судьи по праву считается одной из самых сложных, она требует от судей и работников аппаратов не только глубоких знаний и высокой квалификации, но и жизненного опыта, принципиальности, умения принимать взвешенные решения, а также способности находить общий язык с самыми разными людьми. Результаты этой зачастую незаметной для общества работы находят отражение в объективных показателях, своевременном и качественном рассмотрении дел», – заключил Загидуллин.