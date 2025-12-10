Минюст РТ: Выявлено 67 коррупциогенных факторов в проектах муниципалитетов

За девять месяцев этого года проведена антикоррупционная экспертиза около 16 тыс. проектов органов местного самоуправления Татарстана. В них выявлено 67 коррупциогенных факторов. Об этом сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на пресс-конференции в Госсовете РТ.

«В прошлом году антикоррупционную экспертизу прошло примерно такое же количество проектов. Коррупциогенных факторов было незначительно больше – 92», – рассказал он.

Минюст также проводит антикоррупционную экспертизу ведомственных актов. «Это приказы министерств, государственных комитетов, управлений, агентств. За девять месяцев проведена экспертиза 936 ведомственных актов. Ни в одном из приказов коррупциогенные факторы не выявлены», – отметил Загидуллин.

Кроме того, министерство собирает статистику по антикоррупционной работе республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. «За девять месяцев проведена экспертиза более 1,2 тыс. проектов, в 17 выявлены коррупциогенные факторы. В прошлом году примерно такое же количество актов прошло экспертизу. И примерно в таком же количестве проектов были выявлены коррупциогенные факторы», – подчеркнул Загидуллин.

По его словам, одной из мер профилактики коррупции является проведение независимой антикоррупционной экспертизы. «Ее проводят независимые эксперты. Они должны аккредитоваться в Министерстве юстиции РФ. На сегодня в республике аккредитованы 27 независимых экспертов», – заключил министр.