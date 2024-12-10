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Минюст РТ выявил коррупционные факторы в 257 муниципальных актах
Минюст Татарстана во время экспертизы в этом году выявил 506 коррупционных факторов в 257 муниципальных актах. Об этом сообщил заместитель министра юстиции республики Мухаррям Ибятов на заседании Комитета Государственного Совета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.
«Министерством в этом году проведена экспертиза более 20 тыс. муниципальных актов, в 120 из них выявлено противоречие законодательству. Ведется мониторинг устранения выявленных противоречий. По итогам прошлого года противоречия полностью устранены. За десять месяцев этого года показатель составляет 29% по выявленным противоречиям в четвертом квартале этого года», — рассказал замминистра.
По словам Ибятова, ежегодно в регистр муниципальных нормативных правовых актов поступает более 30 тыс. документов. Сейчас система содержит 313 тыс. актов органов местного самоуправления Татарстана.
«В Приволжском федеральном округе Татарстан занимает первую позицию в части наполнения регистра. Это результат совместной работы министерства и органов местного самоуправления. Опыт Татарстана пользуется вниманием в части использования информационных технологий в работе по ведению регистра», — подчеркнул он.
Ибятов отметил, что в районах при опубликовании муниципальных актов иногда допускают ошибки. Часто недостатки встречаются в актах Заинского, Рыбно-Слободского, Тукаевского районов. «Там доля ошибок составляет от 27% до 76%. По республике этот показатель — 11%», — заключил он.
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