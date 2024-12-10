Минюст РТ выявил коррупционные факторы в 257 муниципальных актах

Минюст Татарстана во время экспертизы в этом году выявил 506 коррупционных факторов в 257 муниципальных актах. Об этом сообщил заместитель министра юстиции республики Мухаррям Ибятов на заседании Комитета Государственного Совета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Министерством в этом году проведена экспертиза более 20 тыс. муниципальных актов, в 120 из них выявлено противоречие законодательству. Ведется мониторинг устранения выявленных противоречий. По итогам прошлого года противоречия полностью устранены. За десять месяцев этого года показатель составляет 29% по выявленным противоречиям в четвертом квартале этого года», — рассказал замминистра.

По словам Ибятова, ежегодно в регистр муниципальных нормативных правовых актов поступает более 30 тыс. документов. Сейчас система содержит 313 тыс. актов органов местного самоуправления Татарстана.

«В Приволжском федеральном округе Татарстан занимает первую позицию в части наполнения регистра. Это результат совместной работы министерства и органов местного самоуправления. Опыт Татарстана пользуется вниманием в части использования информационных технологий в работе по ведению регистра», — подчеркнул он.