Минюст РТ выявил коррупциогенные факторы в 31 проекте правовых актов из 1815

В 31 из 1815 проектов нормативных правовых актов, подготовленных органами исполнительной власти Республики Татарстан в 2025 году, выявлен 41 коррупциогенный фактор. Об итогах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов зашла речь на заседании коллегии Министерства юстиции РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

С докладом по вопросу выступил первый заместитель министра юстиции РТ Илья Гомзик, который отметил положительную динамику в отношении действующих нормативных актов.

«В нормативных актах республиканских органов коррупциогенные факторы не выявлялись. Что касается проектов, то тут, к сожалению, ситуация противоположная. Количество выявленных коррупциогенных факторов в этом году, на удивление, существенно возросло», – подчеркнул первый замглавы Минюста РТ.

Все эти проекты правовых актов были проверены за первые девять месяцев этого года.

«Большинство коррупциогенных факторов выявлено в проектах порядков предоставления субсидий и грантов», – обратил внимание Илья Гомзик.

Наиболее распространенным коррупциогенным фактором, выявленным 20 раз, стало отсутствие в актах срока административной процедуры или неопределенность в начале его отсчета, что создает условия для широты дискреционных полномочий, заметил докладчик.

Второе место занимает отсутствие или неполнота административных процедур – 18 случаев. Также в 5 проектах обнаружено определение компетенции по формуле «вправе», а в одном случае зафиксировано наличие завышенных требований к лицу для реализации принадлежащего ему права.

Особую обеспокоенность у Министерства юстиции вызывает ситуация с независимой антикоррупционной экспертизой.

«Напоминаю о необходимости обеспечения условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы посредством размещения проектов на специализированных сервисах в сети Интернет. До сих пор не все проекты, имеющие нормативный характер, размещаются органами. Также обращаю внимание на необходимость направления мотивированных ответов независимым экспертам», – заявил Гомзик.

Завершая выступление, первый заместитель министра юстиции РТ подчеркнул значимость постоянного профессионального роста для всех специалистов юридической сферы.

«Наша профессия требует постоянного самосовершенствования, изучения законодательства, мониторинга его изменений, а также правоприменительной и судебной практики. На сотрудников юридических подразделений республиканских органов исполнительной власти возложены серьезные задачи и функции», – заключил Илья Гомзик, поблагодарив коллег за совместную работу и поздравив присутствующих с наступающим Днем юриста.

Заседание традиционно завершилось вручением наград, добавили в министерстве.