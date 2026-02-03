Минюст РТ выявил информацию о возможных схемах обхода судебных взысканий в мессенджера

Министерство юстиции Татарстана обнаружило информацию о возможных схемах обхода судебных взысканий в мессенджерах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заведующая сектором взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти по вопросам несостоятельности (банкротства) Минюста РТ Дарья Бекмансурова в рамках планового информационного мониторинга выяснила, что в Сети распространяются сведения, которые могут нарушать права кредиторов и препятствовать законной деятельности Федеральной службы судебных приставов.

«В ходе проверки было установлено, что в ряде Telegram-каналов публикуется информация, содержащая рекомендации по уклонению от исполнения судебных решений и обходу законных процедур взыскания задолженности», – пояснила она.

По словам представительницы ведомства, в сообщениях предлагались различные способы сокрытия средств от судебных приставов. Бекмансурова направила соответствующую информацию в органы прокуратуры для правовой оценки содержания сообщений и принятия мер прокурорского реагирования.

«Важно понимать, что попытки уклонения от исполнения судебных решений могут повлечь за собой дополнительную ответственность для должников. Вместо поиска сомнительных схем гражданам следует обращаться к легальным механизмам урегулирования задолженности, предусмотренным законодательством», – отметила заведующая сектором.

