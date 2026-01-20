Минюст РТ выявил 46 коррупциогенных факторов в проектах нормативно-правовых актов

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В прошлом, 2025 году Минюст Татарстана провел правовую и антикоррупционную экспертизу более 2,7 тыс. проектов республиканских нормативных правовых актов. Это на 168 больше, чем в 2024-м, сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на совместном заседании Управления Министерства юстиции РФ по РТ и коллегии Министерства юстиции РТ.

«В 40 проектах выявлено 46 коррупциогенных факторов. Большинство – в проектах порядков предоставления субсидий и грантов», – рассказал он.

Загидуллин добавил, что своевременность внесения подзаконных актов в Кабинет Министров РТ и издание ведомственных актов служит оценкой эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти. «В прошлом году издано 37 таких актов, остаются непринятыми 16. Один орган не справился с установленным индикатором», – констатировал он.

По словам министра, большое количество подзаконных актов составляют нормативные правовые акты республиканских органов исполнительной власти. «Они чаще всего направлены на регулирование прав и обязанностей граждан. Именно поэтому одним из условий вступления их в силу является государственная регистрация», – отметил он.

В прошлом году на государственную регистрацию представлено более 1,9 тыс. актов. По результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертизы свыше 1,6 тыс. актов зарегистрировано. 7% актов возвращено из-за несоответствия законодательству и юридико-технических недостатков, подчеркнул глава Минюста.

«Принимаемые органами местного самоуправления нормативные правовые акты должны включаться в муниципальный регистр. По количеству актов, включенных в регистр, Татарстан занимает первую позицию в Приволжском федеральном округе. Этому способствовало внедрение информационных решений», – сказал он.

В прошлом году проведена экспертиза более 23 тыс. муниципальных актов. Выявлено 506 коррупциогенных факторов, заметил Загидуллин. «Выявляемость коррупциогенных факторов на проектной стадии указывает на низкое качество антикоррупционной экспертизы в муниципалитетах», – признал он.