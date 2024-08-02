Минюст РТ: В градостроительных актах муниципалитетов выявлено 500 противоречий

Более 500 противоречий законодательству в действующих муниципальных актах выявили в сфере градостроительства Татарстана. Об этом на заседании коллегии Министерства юстиций РТ по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления в части отдельных переданных государственных полномочий рассказал замминистра юстиции республики Мухаррям Ибятов.

«В текущем году полномочия в области градостроительной деятельности перераспределены. Нас беспокоит соответствие действующих муниципальных актов законодательству. Системой “Кодекс” выявлены более 500 противоречий. Прошу Министерство строительства учесть рекомендации системы в работе», – прокомментировал он.

Помимо этого, разночтения также зафиксировали по вопросам проводимых органами местного самоуправления процедур. Например, по признанию муниципальных актов утратившими силу, внесение в них изменений.

«Министерству совместно с заинтересованными органами необходимо найти решение», – заключил замминистра юстиции РТ.