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Минюст РТ: В градостроительных актах муниципалитетов выявлено 500 противоречий
Более 500 противоречий законодательству в действующих муниципальных актах выявили в сфере градостроительства Татарстана. Об этом на заседании коллегии Министерства юстиций РТ по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления в части отдельных переданных государственных полномочий рассказал замминистра юстиции республики Мухаррям Ибятов.
«В текущем году полномочия в области градостроительной деятельности перераспределены. Нас беспокоит соответствие действующих муниципальных актов законодательству. Системой “Кодекс” выявлены более 500 противоречий. Прошу Министерство строительства учесть рекомендации системы в работе», – прокомментировал он.
Помимо этого, разночтения также зафиксировали по вопросам проводимых органами местного самоуправления процедур. Например, по признанию муниципальных актов утратившими силу, внесение в них изменений.
«Министерству совместно с заинтересованными органами необходимо найти решение», – заключил замминистра юстиции РТ.
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