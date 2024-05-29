Минюст РТ: В этом году за юрпомощью чаще обращались участники СВО и пенсионеры

Фото: пресс-служба Минюста РТ

В 2024 году бесплатную юридическую помощь на совместных приемах Госюрбюро РТ и уполномоченного по правам человека в Татарстане получили свыше 50 человек. Чаще всего граждане обращались за правовой помощью участники специальной военной операции и их близкие, а также пенсионеры. Об этом рассказал глава Госюрбюро республики Марс Фаткуллин.

«За пять месяцев 2024 года мы провели пять совместных приемов, на которых оказана помощь более 50 гражданам. К нам часто обращаются пенсионеры и незащищенные категории населения, а также участники СВО и их семьи. Такие совместные приемы позволяют более эффективно решать проблемы, с которыми сталкиваются люди», —приводит слова чиновника пресс-служба Минюста Татарстана.

Обращения касались вопросов жилищного законодательства, поиска без вести пропавших в ходе спецоперации родственников и оказания медицинской помощи участнику СВО. Одно из них было посвящено возможности ходатайства об изменении меры пресечения родителям двух несовершеннолетних детей.

Одной из целей инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Демография» является сохранение населения, здоровье и благополучие людей. По линии сохранения благополучия людей через государственную программу «Развитие юстиции в Республике Татарстан» оказывается бесплатная юридическая помощь.