Минюст РТ в 2024 году выявил 274 коррупциогенных фактора в документах

Фото: пресс-служба Минюста РТ

За первые 5 месяцев этого года Минюст Татарстана выявил 274 коррупциогенных фактора в 133 муниципальных нормативных правовых актах — 71 из них на сегодняшний день устранены. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Замминистра юстиции РТ Мухаррям Ибятов отметил, что в республике постоянно ведется работа по повышению качества проводимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. К этой работе привлекают независимых экспертов, аккредитованных Министерством юстиции России.

«Антикоррупционная экспертиза — это предупредительный инструмент в системе мер, направленных на профилактику коррупции. Для муниципалитета и для независимых экспертов конечная цель — добиться принятия качественных нормативных актов. Нам нужно работать в тандеме, используя антикоррупционные „подсказки“ экспертов», — сказал Ибятов.