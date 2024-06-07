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Минюст РТ в 2024 году выявил 274 коррупциогенных фактора в документах
За первые 5 месяцев этого года Минюст Татарстана выявил 274 коррупциогенных фактора в 133 муниципальных нормативных правовых актах — 71 из них на сегодняшний день устранены. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Замминистра юстиции РТ Мухаррям Ибятов отметил, что в республике постоянно ведется работа по повышению качества проводимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. К этой работе привлекают независимых экспертов, аккредитованных Министерством юстиции России.
«Антикоррупционная экспертиза — это предупредительный инструмент в системе мер, направленных на профилактику коррупции. Для муниципалитета и для независимых экспертов конечная цель — добиться принятия качественных нормативных актов. Нам нужно работать в тандеме, используя антикоррупционные „подсказки“ экспертов», — сказал Ибятов.
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