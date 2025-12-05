Минюст РТ теперь есть в МАХ

Министерство юстиции РТ создало свой канал в национальном мессенджере МАХ. Там будут оперативно выкладываться самые актуальные новости о разработке и экспертизе правовых актов, организации мероприятий по бесплатной юридической помощи и так далее.

«Мы стремимся к MAXимальной открытости и доступности правовой информации для граждан. Министерство работает над тем, чтобы правовая система республики была понятной, эффективной и отвечала современным требованиям», – рассказывают в ведомстве.

Подключиться к каналу можно, перейдя по ссылке: https://max.ru/id1654003139_gos.