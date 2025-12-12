Минюст РТ разъяснил законодательные требования к электронным обращениям граждан

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

В 2025 году в Минюст Татарстана поступило 3 447 обращений граждан, превысив показатель 2024 года на 38%. Об этом сообщил Управляющий делами Министерства Ильдус Хафизов на заседании коллегии о состоянии исполнительской дисциплины и рассмотрении обращений граждан в Министерстве в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, отмечается значительный рост доли электронных обращений. В электронном виде через Интернет-приемную, ЕСИА и ПОС поступило 1157 обращений.

Министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин, открывая заседание коллегии, обратил особое внимание на значимость даты проведения мероприятия.

«Сегодня, 12 декабря, мы празднуем День Конституции Российской Федерации – основополагающего документа, на базе которого строятся все общественные отношения. Именно благодаря Конституции мы живем в сильном, независимом и правовом государстве, где гарантированы права и свободы каждого гражданина», – отметил глава Министерства.

Управляющий делами в ходе своего выступления обратил внимание, что с 30 марта 2025 года действуют новые правила обращения граждан в госорганы, внесенные в федеральное и республиканское законодательство об обращениях граждан.

Согласно новым требованиям, электронные обращения граждан рассматриваются только при условии их направления через Единый портал госуслуг (Платформа обратной связи), иные информационные системы или официальные сайты органов власти (Интернет-приемная).

«Эти каналы связи обеспечивают идентификацию и аутентификацию заявителя. Обращения, поступившие по электронной почте, регистрации и рассмотрению не подлежат», – подчеркнул он.

Ильдус Хафизов сообщил, что отделом организационной работы и документооборота Министерства в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в связи с объявлением 2025 года Годом защитника Отечества в Республике Татарстан запущен проект «Военные фото в семейном альбоме».

«Своими семейными военными историями поделились сотрудники и ветераны Министерства. Получился по-настоящему трогательный и ценный материал, сохраняющий память о подвиге нашего народа», – отметил он.

Также Ильдус Хафизов напомнил, что 19 января 2022 года официально открылся Музей Министерства юстиции Республики Татарстан. В 2025 году музейную экспозицию посетили 117 человек, среди которых муниципальные служащие, проходящие обучение в ВШГМУ, студенты, дети сотрудников Министерства и аппаратов мировых судей республики.

Заседание коллегии традиционно завершилось торжественной церемонией награждения отличившихся сотрудников.