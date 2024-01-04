Минюст РТ подвел итоги оказания бесплатной юридической помощи в 2023 году

За прошлый год в Татарстане 1908 человек получили бесплатные юридические консультации. Чаще всего за помощью обращались пенсионеры, военнослужащие, бюджетники и многодетные семьи. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РТ.

По данным ведомства, в 2023 году работники Госюрбюро составили более 500 документов правового характера: иски и возражения в суды, заявления в госорганы и правоохранительные организации. Особое внимание уделяется правовой помощи участникам СВО и членам их семей.

Чаще всего запросы граждан, которые формулируются при помощи специалистов, удовлетворяются. В качестве примера в ведомстве привели ситуацию, когда главный специалист Госюрбюро Марат Шарафутдинов помог дедушке погибшего в ходе спецоперации бойца сохранить имущество, заложенное внуком банку. Эксперты помогли подготовить заявление в прокуратуру о проведении проверки. Выяснилось, что задолженность погибшего участника СВО была полностью погашена.

Оказание бесплатной юридической помощи гражданам является частью реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.