news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 декабря 2025 13:19

Минюст РТ рассказал, где получить юридическую помощь в новогодние праздники

Читайте нас в
Телеграм

В период новогодних каникул с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года жители Республики Татарстан должны учитывать особый режим работы государственных учреждений. Об этом напомнили в Минюсте РТ.

Последний полный рабочий день перед праздниками в Госюрбюро пройдет 30 декабря, после чего ведомство возобновит работу 12 января 2026 года. В министерстве отметили, что 31 декабря является выходным днем в связи с переносом выходного с 5 января.

Для получения правовой информации в праздничный период жителям республики доступен портал ВПРАВЕ.РФ, который содержит более 20 тематических блоков с пошаговыми инструкциями по вопросам от оформления пенсии и получения бесплатных лекарств до возврата средств за авиабилеты и установления самозапрета на кредиты.

«Портал разработан таким образом, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно разобраться в юридических тонкостях, связанных с пенсионным обеспечением, наследством, использованием материнского капитала и другими важными темами», – отметили в Министерстве.

На ресурсе представлены шаблоны документов, информационные статьи и ответы на часто задаваемые вопросы. Удобная навигация позволяет быстро находить нужную информацию в систематизированном и визуально понятном формате.

#минюст РТ #новогодние праздники #режим работы в праздники
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

28 декабря 2025
В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

28 декабря 2025