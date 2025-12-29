Минюст РТ рассказал, где получить юридическую помощь в новогодние праздники

В период новогодних каникул с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года жители Республики Татарстан должны учитывать особый режим работы государственных учреждений. Об этом напомнили в Минюсте РТ.

Последний полный рабочий день перед праздниками в Госюрбюро пройдет 30 декабря, после чего ведомство возобновит работу 12 января 2026 года. В министерстве отметили, что 31 декабря является выходным днем в связи с переносом выходного с 5 января.

Для получения правовой информации в праздничный период жителям республики доступен портал ВПРАВЕ.РФ, который содержит более 20 тематических блоков с пошаговыми инструкциями по вопросам от оформления пенсии и получения бесплатных лекарств до возврата средств за авиабилеты и установления самозапрета на кредиты.

«Портал разработан таким образом, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно разобраться в юридических тонкостях, связанных с пенсионным обеспечением, наследством, использованием материнского капитала и другими важными темами», – отметили в Министерстве.

На ресурсе представлены шаблоны документов, информационные статьи и ответы на часто задаваемые вопросы. Удобная навигация позволяет быстро находить нужную информацию в систематизированном и визуально понятном формате.