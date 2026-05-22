Минюст РТ проверил 6,9 тыс. муниципальных актов в I квартале 2026 года

6 912 муниципальных актов проверили на наличие коррупциогенных факторов сотрудники Министерства юстиции Татарстана в первом квартале 2026 года в рамках госпрограммы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан». Об этом сообщили на обучающем семинаре «Антикоррупционная экспертиза и независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов», передает пресс-служба ведомства.

Начальник отдела нормативной правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения муниципального регистра Ралия Гарифуллина отметила, что в прошлом году экспертизе министерства подверглись 23 759 муниципальных актов, в 253 из которых выявлено 506 коррупциогенных факторов.

Более 90% обнаруженных в 2025 году и первом квартале 2026 года нарушений связаны с широтой дискреционных полномочий и нормативными коллизиями. Важно отметить, что все коррупциогенные факторы, выявленные министерством в 2025 году, устранены в полном объеме.

Заместитель министра Мухаррям Ибятов отметил, что Татарстан находится в числе лидеров по внедрению антикоррупционных технологий и институтов в России. Он выделил антикоррупционную экспертизу как важное средство профилактики коррупционных правонарушений.

«Государство создает различные формы участия общества в антикоррупционной деятельности, одной из которых является независимая антикоррупционная экспертиза, проводимая аккредитованными экспертами», – добавил он.