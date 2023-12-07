Минюст РТ проверил 2,8 тыс. нормативно-правовых актов и выявил 12 коррупционных факторов

По данным на 1 декабря, Министерством юстиции Татарстана проведена антикоррупционная экспертиза 2830 проектов нормативных правовых актов, в том числе 163 законопроектов республики. В 11 проектах были выявлены 12 коррупциогенных факторов. Об этом сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на пресс-конференции в Госсовете РТ.

«В Татарстане многоуровневая система проведения антикоррупционной экспертизы. Особенно много ступеней в сфере законопроектной деятельности. Сложившаяся многоступенчатая система фактически сводит к нулю возможности внесения в парламент законопроектов, которые содержали бы коррупциогенные факторы. Такая же система внедрена по другим проектам нормативно-правовых актов», – рассказал глава Минюста.

Загидуллин пояснил, что разработанный каким-либо министерством законопроект проходит экспертизу в этом ведомстве, затем в Министерстве юстиции, после направляется в Межведомственный координационный комитет по правовым вопросам.

«Министерство также обобщает статистику антикоррупционной экспертизы актов и их проектов, проведенных республиканскими органами исполнительной власти», – отметил он.

Так, за девять месяцев этого года республиканскими органами исполнительной власти проведена антикоррупционная экспертиза 1906 проектов и 330 нормативных правовых актов. За такой же период прошлого года – 1607 проектов и 179 нормативных правовых актов. «Несмотря на то что количество экспертиз увеличилось, число проектов, в которых выявлены коррупциогенные факторы, уменьшилось», – подчеркнул министр.

Он уточнил, что за девять месяцев 2023 года республиканскими органами исполнительной власти коррупциогенные факторы выявлены в пяти проектах, а в 2022 году – в 25.

«Каждый год именно этот коррупциогенный фактор выявляется – отсутствие сроков, условий принятия решения уполномоченными лицами. Например, получатель субсидий представляет в министерство выписку, выданную не ранее чем за 30 дней. За 30 дней от чего – к моменту обращения, дате выдачи субсидий? Вроде как мелкий пример, а по факту ограничивает граждан, организации в реализации их прав. Но коррупциогенные факторы не специально закладываются. Это может быть и техническая ошибка работника», – заявил Загидуллин.

Зампредседателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Александр Чубаров добавил, что коррупционные факторы, заложенные в законопроектах, выявляются на предварительном этапе, а после проведения экспертиз их нет.

По словам депутата, в 2021 году проведена антикоррупционная экспертиза 108 законопроектов, в 2022-м – 112 проектов законов, а на 6 декабря этого года – 133 документов. «Коррупциогенные факторы ни в одном из них не выявлены», – заметил он.

Антикоррупционная экспертиза законопроектов проводится на стадии подготовки документа, затем на стадии принятия в парламенте. Потом в ходе правоприменения, мониторинга законов государственными и общественными экспертами, сказал председатель Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин.