Минюст РТ проведет День правовой помощи детям

20 ноября в Татарстане пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню правовой помощи детям. Их главной целью является правовое просвещение подрастающего поколения, а также их родителей и специалистов, работающих с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РТ.

В республике запланировано проведение лекций, семинаров и консультаций, где желающим разъяснят права ребенка, вопросы опеки и особенности детско-родительских отношений. Особое внимание будет уделено антикоррупционному просвещению детей.

В Министерстве юстиции РТ подчеркнули: «Важно не только получить знания, но и научиться применять их на практике – защищать свои права, идентифицировать угрозы и обращаться за помощью».

По традиции, многодетные семьи, родители детей-инвалидов, приемные дети и граждане, желающие взять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, смогут получить в этот день бесплатную юридическую помощь.

С полным перечнем запланированных мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте ведомства. Предоставление бесплатной юридической помощи соответствует целям и задачам государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан».