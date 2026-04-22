Минюст РТ: продажа единственного жилья должника возможна с покупкой нового

В Татарстане планируют внедрить механизм реализации единственного жилья должников в рамках проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», если его характеристики «явно превышают разумно достаточные для удовлетворения потребности в жилище», сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РТ.

Законопроект предусматривает возможность продажи такого жилого помещения с учетом ряда критериев: жилая площадь, место расположения, конструктивные особенности, уровень отделки и художественного оформления, уровень инфраструктуры и техническое оснащение.

Реализация «избыточного» жилья возможна только при условии приобретения для должника замещающего жилья. Оно должно находиться в том же населенном пункте и районе, соответствовать требованиям жилищного законодательства, обеспечивать сохранение достойного образа жизни должника и его семьи, а также учитывать место учебы, работы и особые потребности членов семьи.

Должник получит право участвовать в выборе замещающего жилья, а финансовый управляющий не сможет прекратить право собственности на старое жилье до приобретения нового. Если при продаже через публичное предложение не удастся достичь цены, достаточной для приобретения замещающего жилья и существенного погашения долгов, жилье сохранится за должником.

Изменения направлены на установление справедливого баланса между интересами кредиторов и сохранением достойных жилищных условий для должников, попавших в трудную финансовую ситуацию.