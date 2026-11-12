Минюст РТ: Присвоение имущества работодателя влечет уголовную ответственность

Присвоение имущества работодателя влечет за собой уголовную ответственность. Об этом на конкретном примере напоминает пресс-служба Минюста РТ.

За 260 литров солярки, слитых со служебного трактора, работник сельхозпредприятия Сабинского района заплатил штраф в размере 10 тыс. рублей. Такой приговор вынес мировой судья судебного участка №1 по Сабинскому судебному району Руслан Набиуллин.

Согласно материалам дела, с апреля по конец мая 2026 года работник после рабочего дня систематически сливал дизельное топливо из бака закрепленного за ним служебного трактора и хранил его в емкостях во дворе своего дома. Ущерб предприятию от хищений составил около 15 тыс. рублей. Незаконные запасы топлива обнаружил участковый уполномоченный полиции во время обхода жилого сектора.

«Наказание назначено с учетом признания вины, раскаяния, положительных характеристик и отсутствия отягчающих обстоятельств», – сказано в приговоре.

Это не единичный случай в практике мирового судьи: ранее он уже рассматривал дела о хищении дизельного топлива и имущества со служебной техники сельхозпредприятий.

«Служебная техника и все, что в нее заправлено, – собственность работодателя, и любое ее присвоение влечет ответственность по закону», – акцентировал Руслан Набиуллин.