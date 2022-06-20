Минюст РТ приглашает ознакомиться с работами, претендующими на премию Державина

Министерство юстиции Татарстана приглашает жителей республики ознакомиться с работами, поступившими на конкурс по присуждению премии имени Гавриила Державина в сфере юриспруденции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на конкурс в этом году поступило 7 работ, в том числе «Искусственный интеллект и уголовный закон», «Мировой океан. Международно-правовая охрана и защита от загрязнения», «Правовой режим земельных участков в особо охраняемых природных территориях».

Ознакомиться с работами можно до 24 июня 2022 года в здании Министерства юстиции РТ.

Державинская премия ежегодно вручается в Татарстане с 2000 года. Она присуждается «писателям за особо значимые произведения в области литературы, получившие широкое общественное признание и юристам за научные исследования и защищённые диссертации в сфере юриспруденции.