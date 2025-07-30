Минюст РТ поможет муниципалитетам описать свои границы

За последние 3,5 года в Республике Татарстан принято 10 законов в сфере территориальной организации, однако в работе муниципалитетов по подготовке соответствующих документов выявляются недостатки. Об этом сообщили на заседании коллегии Министерства юстиции Татарстана.

«В ходе работы выявляются нарушения процедуры подготовки муниципальных актов, сроков их опубликования. При описании границ территорий муниципальных образований и земельных участков не единичны случаи их пересечения», — отметил заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов в ходе доклада.

По словам заместителя министра, эти проблемы связаны, в том числе, с недостаточной подготовкой специалистов муниципального уровня и нехваткой методических материалов. В Министерстве обращают внимание, что этот вопрос становится особенно значимым с учетом запланированного упразднения 10 населенных пунктов на территории 9 муниципальных образований и предстоящих изменений границ поселений в Балтасинском районе.

Замминистра юстиции призвал к сотрудничеству с Министерством земельных и имущественных отношений, Министерством строительства республики для скорейшей разработки понятных методических пособий в формате «дорожной карты» по вопросам территориальной организации. Он также отметил важность проведения целевых обучающих мероприятий, которые позволят повысить компетенцию специалистов муниципального уровня в решении данных вопросов.

«Ни один муниципалитет за последние несколько лет не сказал что у них есть проблема при разработке законопроектов об изменении границ. За последний год мы столкнулись с тем, что они есть, поэтому приняли решение сделать "дорожную карту" и обучение», — отметил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.