Минюст РТ организует акцию по бесплатной юридической помощи жителям республики

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Жители Татарстана смогут бесплатно получить юридические консультации в честь празднования Дня Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РТ.

В рамках мероприятия граждане смогут задать вопросы о льготах для многодетных семей, порядке оформления банкротства, защите трудовых прав, пенсионном, медицинском и социальном обеспечении. Также можно будет получить консультацию по исполнительному производству и другим актуальным правовым вопросам.

Прием будут вести представители территориальных органов федеральной и республиканской исполнительной власти, прокуратуры, Государственного юридического бюро, а также адвокаты и нотариусы.

Особое внимание в рамках акции будет уделено ветеранам СВО и членам семей военнослужащих. Раис Татарстана Рустам Минниханов ранее неоднократно подчеркивал, что защитники Родины взяли на себя ответственность за будущее страны и заслуживают всесторонней поддержки.

Акция состоится 21 августа с 10:00 до 12:00 в центре «Добрая Казань». Предварительная запись для участия не требуется.