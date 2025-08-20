news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 августа 2025 07:30

Минюст РТ организует акцию по бесплатной юридической помощи жителям республики

Читайте нас в
Телеграм
Минюст РТ организует акцию по бесплатной юридической помощи жителям республики
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Жители Татарстана смогут бесплатно получить юридические консультации в честь празднования Дня Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РТ.

В рамках мероприятия граждане смогут задать вопросы о льготах для многодетных семей, порядке оформления банкротства, защите трудовых прав, пенсионном, медицинском и социальном обеспечении. Также можно будет получить консультацию по исполнительному производству и другим актуальным правовым вопросам.

Прием будут вести представители территориальных органов федеральной и республиканской исполнительной власти, прокуратуры, Государственного юридического бюро, а также адвокаты и нотариусы.

Особое внимание в рамках акции будет уделено ветеранам СВО и членам семей военнослужащих. Раис Татарстана Рустам Минниханов ранее неоднократно подчеркивал, что защитники Родины взяли на себя ответственность за будущее страны и заслуживают всесторонней поддержки.

Акция состоится 21 августа с 10:00 до 12:00 в центре «Добрая Казань». Предварительная запись для участия не требуется.

#бесплатная юридическая помощь #министерство юстиции РТ #день республики татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025