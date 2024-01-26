Минюст РТ одобрил проект закона о предоставлении жилья детям-сиротам по достижении 23 лет

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Сегодня министр юстиции РТ Рустем Загидуллин провел заседание Экспертного совета Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам. Во время обсуждения было принято решение рассмотреть законопроект, дающий возможность детям-сиротам получить право на покупку жилья или его благоустройство на средства из бюджета республики. Такой мерой поддержки смогут воспользоваться граждане, достигшие 23 лет.

«Законопроект даст право лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, дополнительную гарантию права на приобретение жилья за счет предоставления за счет средств бюджета Республики Татарстан», – объяснили в пресс-службе Минюста РТ.

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Отмечается, что выплаты также можно будет направить на полное погашение жилищной ипотеки или для благоустройства жилья, которое уже находится в собственности гражданина, относящегося к этой категории.

Напомним, в 2019 году Президент России Владимир Путин инициировал создание национального проекта «Жилье и городская среда», основной задачей которого является обеспечение граждан доступным и комфортным жильем.