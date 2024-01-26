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Минюст РТ одобрил проект закона о предоставлении жилья детям-сиротам по достижении 23 лет
Сегодня министр юстиции РТ Рустем Загидуллин провел заседание Экспертного совета Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам. Во время обсуждения было принято решение рассмотреть законопроект, дающий возможность детям-сиротам получить право на покупку жилья или его благоустройство на средства из бюджета республики. Такой мерой поддержки смогут воспользоваться граждане, достигшие 23 лет.
«Законопроект даст право лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, дополнительную гарантию права на приобретение жилья за счет предоставления за счет средств бюджета Республики Татарстан», – объяснили в пресс-службе Минюста РТ.
Отмечается, что выплаты также можно будет направить на полное погашение жилищной ипотеки или для благоустройства жилья, которое уже находится в собственности гражданина, относящегося к этой категории.
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