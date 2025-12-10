Минюст РТ: Ни в одном законопроекте РТ не выявлено коррупциогенных факторов

Ни в одном республиканском законопроекте в этом году не выявлено ни одного коррупциогенного фактора. Об этом сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на пресс-конференции в Госсовете РТ.

«За девять месяцев этого года Министерством юстиции РТ проведена антикоррупционная экспертиза 1815 проектов, из них 80 – законопроекты. Ни в одном законопроекте коррупциогенные факторы не выявлены», – рассказал он.

По словам Загидуллина, в этом году Кабинет Министров Татарстана внес в Государственный Совет республики 31 законопроект. В Правительстве РТ выстроена многоступенчатая система анализа законопроектов до внесения в парламент, отметил он.

«Это позволяет согласовать законопроект со всеми юридическими службами, с федеральными и республиканскими органами власти, учесть мнение органов местного самоуправления и общественности. В рамках этой многоступенчатой работы Правительство вносит в парламент юридически и общественно политически выверенный законопроект, учитывающий мнение всех субъектов», – подчеркнул министр.

При этом он заметил, что за девять месяцев в 38 постановлениях Кабинета Министров РТ выявлено 44 коррупциогенных фактора. В большинстве случаев они касаются предоставления субсидий и грантов.

«Например, в одном из проектов предусмотрена возможность отказа в предоставлении грантов. При этом не раскрываются основания такого отказа. Таким образом, создается ситуация, когда орган, который предоставляет гранты, или должностные лица, входящие в комиссию, по своему усмотрению могут определить, кому отказать в предоставлении грантов, а кому – нет», – уточнил глава Минюста.

Председатель Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Александр Чубаров добавил, что в последнее время борьбе с коррупцией уделяется большое внимание. «С этой проблемой необходимо бороться всеми возможными способами. И антикоррупционная экспертиза законопроектов республики играет в этом немаловажную роль. Потому важен анализ всех принимаемых законопроектов на предмет коррупционных факторов», – убежден он.

Депутат заверил, что над каждым законопроектом проводится тщательная работа, в том числе разносторонняя антикоррупционная экспертиза. «С каждым годом проведению антикоррупционной экспертизы законопроектов республики будет уделяться еще большее внимание. За прошлый год ни одного заключения из прокуратуры на подготовленные законопроекты, что в них имеются коррупционные факторы, не поступало», – заявил он.