Минюст РТ: недобросовестные банкроты не освобождаются от долгов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Недобросовестное банкротство – ситуация, когда человек искусственно создает условия банкротства, чтобы избежать исполнения обязательств перед кредиторами – не освобождает такого человека от долгов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра юстиции Татарстана Максим Боровков.

«Например, если должник закредитовывается и изначально не рассчитывает исполнять свои обязательства перед кредиторами, то такое поведение не будет признаваться добросовестным. И в этом случае человек не будет освобожден от уплаты долгов. Я уж не говорю о том, если человек занял и знал, что он не будет отдавать, – это не просто недобросовестное поведение, это похоже на признаки уголовного правонарушения», – заявил замминистра.

Он добавил, что в случае признания гражданина банкротом, кредиторы могут оспорить сделки должника за последние три года.

«То есть, если в преддверии банкротства должник избавлялся от имущества, продавал ценности, недвижимость по заниженной стоимости или, возможно, дарил, естественно, такие сделки должны быть оспорены и признаны недействительными, чтобы была возможность погасились требования кредиторов», – отметил Боровков.