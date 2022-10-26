Минюст РТ: Местные власти исполняют переданные им полномочия без грубых нарушений

В Татарстане грубых нарушений исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий не выявлено. Об этом заявил заместитель министра юстиции республики Мухаррям Ибятов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Государственные полномочия, переданные законами органам местного самоуправления, исполняются. И случаев грубых нарушений прав граждан, в целом переданных полномочий нет», – сказал спикер.

Ибятов сообщил, что ежегодно в республике принимается большое количество нормативных правовых актов поселенческого и районного уровней. Так, за последние пять лет среднегодовой показатель составил 30 тыс. актов, из них 80% – акты поселений.

«В муниципальном регистре нормативных правовых актов, информация которого потом переходит в федеральный регистр, содержится более 940 тыс. актов муниципалитетов республики», – отметил он.

По словам замминистра юстиции, главное, чтобы каждый акт, принятый на муниципальном уровне, был доступен любому жителю, независимо от его местонахождения. «Необходимо дать возможность гражданам своевременно ознакомиться с этими документами с помощью получения информации из регистра», – подчеркнул он.

Органами местного самоуправления муниципальных районов Татарстана реализуются 20 республиканских полномочий, переданных им по законодательству.