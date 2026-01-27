Минюст РТ направил муниципалитетам более 200 информационных материалов в 2025 году

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Министерство юстиции Республики Татарстан продолжает оказывать правовую и методическую поддержку органам местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам 2025 года в муниципальные образования направлено более 200 аналитических и информационных материалов для повышения качества правовой работы. Муниципалитеты получили 188 информационных и разъяснительных писем с методическими рекомендациями, 7 проектов примерных муниципальных нормативных актов и 29 обзоров изменений в законодательстве.

«Особое внимание мы уделяем повышению профессионального уровня муниципальных служащих, поскольку вопрос текучести юридических кадров в муниципалитетах остается актуальным», – отмечает замминистра юстиции Мухаррям Ибятов.

Для повышения квалификации специалистов за отчетный период было проведено 46 обучающих мероприятий. Кроме того, представители Министерства осуществляли выезды в муниципалитеты для оказания правовой и методической помощи на местах.

Согласно статистике, 80% вновь принятых работников юридических подразделений органов местного самоуправления прошли стажировку в Министерстве юстиции Татарстана в 2025 году.

«В 2026 году планируется внедрить дистанционный формат стажировок, что позволит увеличить охват специалистов и сделать процесс обучения более доступным», – сообщил Мухаррям Мансурович.