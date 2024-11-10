Минюст РТ напомнил о возможности получения бесплатной юридической помощи

В Татарстане реализуется республиканская государственная программа, по которой ряд категорий населения может получить бесплатную юридическую помощь. Об этом напомнили в Министерстве юстиции республики.

Так, обратиться за поддержкой могут малоимущие жители, инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной войны, бойцы специальной военной операции и их семьи, герои России, дети-сироты и дети-инвалиды, а также другие категории граждан. Кроме того, в будущем программу могут расширить на многодетные семьи — о внесении соответствующего законопроекта в Госдуму ранее сообщал глава Минюста РТ Рустем Загидуллин.

Недавно за бесплатную помощь юристов поблагодарила малоимущая жительница Казани. В течение трех лет ее интересы в тяжбе по защите прав потребителей представляла адвокат Коллегии адвокатов РТ «Столица» Вера Грохова. Специалист консультировала горожанку, помогала составлять письменные обращения. Ее поддержка позволила отменить заочное решение суда, подготовить возражения по исковым требованиям и ходатайство о передаче дела в районный суд. Также были направлены жалобы в Верховный Суд Российской Федерации и Европейский суд по правам человека.

«На всех этапах адвокат тщательно готовилась к судебным заседаниям, изучала материалы дела и грамотно излагала правовую позицию, защищая мои неправомерно нарушенные права. Ни разу ни отказала в помощи и поддержке», — поблагодарила адвоката жительница Казани.

Бесплатная помощь татарстанцам предоставляется на базе Государственного юридического бюро РТ. Специалисты консультируют обратившихся по вторникам и четвергам.

Оказание бесплатной юридической помощи соответствует целям и задачам национального проекта «Демография», направленного на сохранение благополучия людей. Подобные инициативы помогают гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, получить необходимую правовую поддержку и защиту своих прав.