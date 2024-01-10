Минюст РТ напомнил о публикации судебных актов в интернете

Фото: пресс-служба Минюста РТ

В адрес Министерства юстиции Татарстана стали чаще поступать обращения от жителей республики по вопросам публикации информации о решениях судов и об участниках судебного процесса в открытом доступе в Сети. В ведомстве напомнили, что такие акты в соответствии с законодательством РФ размещаются на региональном портале мировых судей.

«В сети „Интернет“ размещаются сведения о находящихся в суде делах: регистрационные номера дел, их наименования или предмет спора, информация об участниках судебного процесса, информация о прохождении дел в суде, а также сведения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения», — рассказала начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей Минюста РТ Ксения Марточкина.

Чиновница при этом уточнила, что исключения составляют лишь те судебные акты, которые содержат сведения, затрагивающие безопасность государства, семейно-правовые отношения, права несовершеннолетних и вопросы госпитализации.